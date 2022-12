कड़ाके की ठंड में हाफ बाजू टी-शर्ट और नंगे पांव...अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे राहुल गांधी

नेशनल डेस्क: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की समाधियों के अलावा भाजपा के दिग्गज नेता रहे और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरे उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच राहुल गांधी सफेद रंग की हाफ बाजू की टी-शर्ट पहनकर सुबह सभी दिग्गज नेताओं की समाधियों पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने पैरों में जुराबे तक भी नहीं पहनी थीं। कांग्रेस नेता ने नंगे पांव ही समाधि स्थल पर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की।

राहुल गांधी सबसे पहले अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि 'वीर भूमि' गए और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने इंदिरा गांधी की समाधि 'शक्ति स्थल', नेहरू की समाधि 'शांति वन', लाल बहादुर शास्त्री की समाधि 'विजय घाट', महात्मा गांधी की समाधि राजघाट और वाजपेयी की समाधि 'सदैव अटल' जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा राहुल गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और पूर्व उप प्रधानमंत्री जगजीवन राम की समाधियों पर श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि राहुल गांधी ने 'भारत जोड़ो यात्रा' की भावना के तहत प्रमुख नेताओं की समाधियों पर जा कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है।

गांधी परिवार का कोई सदस्य या कांग्रेस का कोई शीर्ष नेता पहली बार वाजपेयी की समाधि पर पहुंचा है। वाजपेयी की 25 दिसंबर को जयंती थी। कांग्रेस के अनुसार, पहले राहुल गांधी का शनिवार शाम ही इन नेताओं की समाधियों पर जाने का कार्यक्रम था, लेकिन पदयात्रा पूर्ण होने में समय लग जाने के कारण इस कार्यक्रम में बदलाव किया गया। 'भारत जोड़ो यात्रा' में करीब 3,000 किलोमीटर की दूरी तय करके दिल्ली पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने इन प्रमुख नेताओं की समाधियों पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की।

