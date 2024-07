Modi 3.0 का पहला Budget राहुल गांधी को नहीं आया पसंद, कहा- यह कुर्सी बचाओ बजट है

नेशनल डेस्क: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश किया। पीएम मोदी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि यह हर वर्ग को शक्ति देने वाला बजट है। इसी बीच लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए इसे कुर्सी बचाओ बजट बताया है।



राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बजट को सहयोगियों को खुश करने वाला बताया है। उन्होंने कहा कि ये बजट अपने मित्रों को खुश करने के लिए लाया गया है। इससे AA (अडानी अंबानी) को लाभ होगा और आम भारतीय को कोई राहत नहीं मिलेगी। कांग्रेस नेता ने इस बजट को कॉपी पेस्ट करार दिया है। उन्होंने दावा किया कि बजट कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट से कॉपी किया गया है।

“Kursi Bachao” Budget.



- Appease Allies: Hollow promises to them at the cost of other states.



- Appease Cronies: Benefits to AA with no relief for the common Indian.



- Copy and Paste: Congress manifesto and previous budgets. — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 23, 2024