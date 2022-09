कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? राहुल गांधी ने पीएम मोदी को तीन लाइनों में दिया पूरा हिसाब

नेशनल डेस्क: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी 'भारत जोड़ा यात्रा' के दौरान भी मोदी सरकार पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी अक्सर पूछते हैं- कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया? राहुल गांधी ने तीन लाइनों में इस सवाल का पूरा हिसाब दे दिया है।



PM often asks- ‘70 saal mein kya kiya?’



We never gave India the highest-ever unemployment.



We never gave India record price rise it faces today.



BJP govt is not a govt for farmers, youth & women. It’s a govt for 5-6 richest Indians who are monopolising any business they want.