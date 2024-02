Farmers Protest : कांग्रेस हर फसल पर देगी MSP की कानूनी गारंटी, राहुल गांधी ने किसानों से किया वादा

नेशनल डेस्क: देश का किसान अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर सड़कों पर उतर आया है। केंद्रीय मंत्रियों में वार्ता विफल होने के बाद पंजाब से हजारों किसान आज ट्रैक्टर ट्रालियों पर 'दिल्ली कूच' के लिए रवाना हुए। विरोध में शामिल युवाओं के एक समूह ने शंभू बॉर्डर पर लगाए गए बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हरियाणा पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। इसी बीच कांग्रेस ने किसानों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर MSP की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है।



राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए कहा, ''किसान भाइयों आज ऐतिहासिक दिन है! कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार MSP की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है। यह कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है।'' छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा, "आज किसान दिल्ली की ओर मार्च कर रहे हैं। उन्हें रोका जा रहा है। उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। वे क्या कह रहे हैं? वे सिर्फ अपनी मेहनत का फल मांग रहे हैं।



राहुल गांधी ने कहा कि, ''बीजेपी सरकार ने एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की लेकिन वे एमएस स्वामीनाथन की कही बात को लागू करने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को वाकई एमएसपी का कानूनी अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी सरकार ऐसा नहीं कर रही है, जब भारत सरकार सत्ता में आएगी, तो हम भारत के किसानों को एमएसपी की गारंटी देने वाला (कानून) देंगे। स्वामीनाथन रिपोर्ट में जो उल्लेख किया गया है, हम उसे पूरा करेंगे।''

#WATCH | Ambikapur, Chhattisgarh | Congress MP Rahul Gandhi says, "Today, the farmers are marching towards Delhi. They are being stopped, tear gas shells are being used on them...What are they saying? They are just asking for the fruits of their labour. BJP Government announced… pic.twitter.com/lnB0mzOdTi