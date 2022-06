'ये राहुल गांधी है झुकेगा नहीं' वह हमारे 'राम' हैं, ED के समक्ष पेश होने से पहले कांग्रेस नेताओं का पोस्टर वार

नेशनल डेस्क: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ‘नेशनल हेराल्ड' से जुड़े कथित धनशोधन मामले में आज सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समक्ष पेश होंगे। वहीं, इस मौके पर कांग्रेस ने देश भर में ईडी कार्यालयों के बाहर ‘सत्याग्रह' का फैसला किया है और दिल्ली में भी उसकी बड़े पैमाने पर शक्ति प्रदर्शन की तैयारी है, हालांकि कांग्रेस सूत्रों का दावा है कि दिल्ली पुलिस ने पार्टी के मुख्यालय के आसपास के रास्तों पर अवरोधक लगा दिए हैं और मार्च निकालने की अनुमति नहीं दी है।

वहीं इस बीच ईडी दफ्तर में राहुल गांधी की पेशी से पहले कांग्रेस नेता पार्टी मुख्यालय पर जुटे हैं। कांग्रेस के इन नेताओं ने पोस्टर वार भी चेड़ दिया है। नेता अपने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन कर रहे है। कांग्रेस के एक कार्यकर्ता ने कहा कि सत्ताधारी सरकार 'रावण' जैसा काम कर रही है। हम उन्हें बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी हमारे 'राम' हैं। कांग्रेस दफ्तर से जब तक राहुल गांधी बाहर निकलेंगे हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं एक पोस्टर में सरकार को चेतावनी देते हुए लिखा है कि डीयर, 'मोदी-शाह, ये राहुल गांधी है झुकेगा नहीं'। वहीं इसके अलावा सत्य झुकेगा नहीं जैसे स्लोगन वाले पोस्टर लगाए गए। वहीं एक अन्य पोस्टर में लिखा है कि राहुल गांधी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं।

#WATCH | Congress workers stage protest holding placards in support of party leader Rahul Gandhi ahead of his appearance before ED today in the National Herald case. Visuals from outside AICC headquarters, Delhi pic.twitter.com/1ihNUIr3Qn — ANI (@ANI) June 13, 2022

इससे पहले राहुल गांधी के पेश होने से पहले उनके समर्थन में नारेबाजी को लेकर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया।

Delhi | The ruling govt is playing the role of 'Raavan'. We want to tell them that Rahul Gandhi is our 'Ram' and we are devoted to him; We will continue our protest till the time Rahul ji doesn't leave from ED office, says a Congress worker. pic.twitter.com/NtzTkTsgud