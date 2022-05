'जैसा राजा, वैसी प्रजा' राहुल गांधी के नाइट क्लब के बाद अब कांग्रेस का नया 'पार्टी वीडियो' हुआ वायरल

नेशनल डेस्क: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेपाल के नाइट क्लब में वीडियो वायरल होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो पर भाजपा ने INC का नाम 'आय नीड सेलिब्रेशन एंड पार्टी' बताते हुए तंज कसा है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने गुरुवार को एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि ट्रेनिंग? पार्टी? महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस के नए पदाधिकारियों का कैंप। वीडियो देखें और गानें सुनें।



उन्होंने आगे लिखा, 'राहुल नेपाल के पब में हैं, जूनियर नेता 'पार्टी ट्रेनिंग' कैंप में हैं। जैसे नेता वैसे फॉलोअर।' भाजपा नेता ने लिखा, 'पार्टी पिट चुकी हैं, लेकिन पार्टी यूहीं चालेगी!' उन्होंने कहा कि पार्टी के काम से ज्यादा बड़ी पार्टी है।



“Training? Partying? camp” of new office bearers of Maharashtra Pradesh Youth Congress! Watch video & hear the songs!



Rahul in Nepal pub, junior netas in “party training” camp



Jaisa Neta vaise follower



Party पिट चुकी है लेकिन partying यूँही चालेगी!



Partying > party work pic.twitter.com/CxCU8ukNvq — Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) May 12, 2022