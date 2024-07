ट्रंप पर हमले को लेकर BJP ने को कांग्रेस को घेरा, कहा- राहुल गांधी भी PM मोदी के खिलाफ हिंसा को बढ़ावा देते हैं

नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने रविवार को पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की हत्या के प्रयास के बाद राहुल गांधी को निशाना बनाया और विपक्ष के नेता पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ हिंसा को प्रोत्साहित करने का आरोप लगाया। भाजपा के सूचना एवं प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने ट्रम्प पर हमले की गांधी द्वारा निंदा किए जाने के बाद 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि उनके शब्दों में गंभीरता का अभाव है।







उन्होंने कहा, "तीसरी बार फेल हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ हिंसा को अक्सर प्रोत्साहित किया है और उन्हें जायज ठहराया है। भारत कैसे भूल सकता है कि कांग्रेस के नेतृत्व में पंजाब पुलिस ने जानबूझकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा से समझौता किया था, जब उनका काफिला एक फ्लाईओवर पर फंसा हुआ था।" मालवीय ने राहुल गांधी के पूर्व के कुछ बयानों को जोड़कर तैयार किए गए एक वीडियो को साझा करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने मोदी के खिलाफ 'तानाशाह' जैसी बयानबाजी की है और ट्रम्प के आलोचक डेमोक्रेट नेता और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी यही करते हैं।

These are insincere words. Third Time Fail Rahul Gandhi has often encouraged and justified violence against Prime Minister Modi, who he has lost election to, several times now.

How can India ever forget how Punjab Police, then under the Congress, deliberately compromised PM’s… https://t.co/5mLsLXEcRd pic.twitter.com/XkHEUg1Nns — Amit Malviya (@amitmalviya) July 14, 2024