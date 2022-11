कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला। दरअसल, राहुल ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज जनता को संबोधित किया। वहीं इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, ध्यान से सुन लो - आप जनता की आवाज़...

नेशनल डेस्क: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर हमला बोला। दरअसल, राहुल ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज जनता को संबोधित किया। वहीं इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी, ध्यान से सुन लो - आप जनता की आवाज़ दबा नहीं सकते, इसकी गूंज आपके अहंकार को तोड़ेगी। राहुल गांधी ने ट्विट कर लिखा कि...

चीन - Mic off

महंगाई - Mic off

नोटबन्दी - Mic off

अग्निपथ - Mic off

बेरोज़गारी - Mic off

ऐसी कर दी है हमारे संसद की हालत!

प्रधानमंत्री जी, ध्यान से सुन लो - आप जनता की आवाज़ दबा नहीं सकते, इसकी गूंज आपके अहंकार को तोड़ेगी।

इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने जिस दिन नोटबंदी और गलत GST लागू की वह हिंदुस्तान पर आर्थिक सुनामी लाए। उस समय उन्होंने कहा कि वह काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। काला धन मिट जाएगा, सबूत आपके सामने हैं... गुजरात को आपके प्रोजेक्ट जा रहे हैं।