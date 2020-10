राहुल गांधी ने रविवार को ट्वीट कर लिखा कि शर्मनाक सच्चाई ये है कि कई भारतीय दलित, मुसलमान और आदिवासियों को इंसान समझते ही नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस कहती है कि किसी का रेप नहीं हुआ था, क्योंकि उनके लिए और कई दूसरे भारतीयों के लिए वो पीड़िता कोई नहीं (No One) थी।

