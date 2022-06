ED के सामने पेश होने के लिए घर से निकले राहुल गांधी, बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्त्ता साथ में

नेशनल डेस्क: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘नेशनल हेराल्ड-एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड’ सौदे संबंधी मनी लॉन्ड्रिंग केस में सोमवार को ईडी के सामने पेश होना है। ऐसे में राजधानी में आज सियासी हंगामा चरम पर रहने की संभावना है। दरअसल, कांग्रेस की योजना है कि पार्टी के सभी शीर्ष नेता और सांसद दिल्ली में ED के मुख्यालय तक विरोध मार्च निकालेंगे और ‘सत्याग्रह’ करेंगे। हालांकि दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस को मार्च निकालने की इजाजत नहीं दी है।

दिल्ली पुलिस सतर्क

दिल्ली पुलिस ने कानून-व्यवस्था का हवाला देकर मार्च की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या कदम उठाती है, ये देखना होगा। पुलिस ने कांग्रेस को मार्च की अनुमति भले ही नहीं दी है लेकिन किसी भी हालात से निपटने के इंतजाम किए जा रहे हैं। जांच एजेंसी के कार्यालय के बाहर अतिरिक्त सुरक्षा बल को सुबह से तैनात किया गया है। इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी खास इंतजाम किए हैं। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय से लेकर ED के मुख्यालय तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं।

#WATCH | Delhi Police detain Congress leaders amid sloganeering in support of party leader Rahul Gandhi ahead of his appearance before ED today in the National Herald case.



