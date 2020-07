कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की विदेश तथा आर्थिक नीतियों को बेहद कमजोर बताया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार के प्रति जनता का विश्वास डगमगाया है जिसे देखते हुए चीन को लगा कि यही अनुकूल समय है और इसका फायदा उठाकर उसने हमारी सीमाओं में घुसपैठ करने का दुस्साहस किया है...

Since 2014, the PM's constant blunders and indiscretions have fundamentally weakened India and left us vulnerable.



Empty words don't suffice in the world of geopolitics. pic.twitter.com/XM6PXcRuFh