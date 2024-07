राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खरगे को दी जन्मदिन की बधाई, कहा- जनता के हितों के प्रति आपका समर्पण प्रेरणादाई

नेशनल डेस्क: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के जन्मदिन पर रविवार को उन्हें शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि उनकी अथक सेवा और जनता के हितों के प्रति समर्पण प्रेरणादाई है। खरगे आज 82 वर्ष के हो गए।



A very happy birthday, @kharge ji!



Your tireless service and dedication to the people’s cause is an inspiration.



Wishing you much love and good health. pic.twitter.com/ECI1PW2QYX — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) July 21, 2024