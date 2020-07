भारतीय रेल अब सोलर पावर की बिजली से दौडेंगी। रेलवे ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल, भारतीय रेलवे अपने पायलट प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के बीना में सोलर पावर प्लांट को स्थापित किया है, जिससे 1.7 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है और इस बिजली से ट्रेनों को दौड़ाने की तैयारी...

नई दिल्लीः भारतीय रेल अब सोलर पावर की बिजली से दौडेंगी। रेलवे ने इसके लिए तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल, भारतीय रेलवे अपने पायलट प्रोजेक्ट के तहत मध्य प्रदेश के बीना में सोलर पावर प्लांट को स्थापित किया है, जिससे 1.7 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो सकता है और इस बिजली से ट्रेनों को दौड़ाने की तैयारी है।



रेलवे का दावा है कि दुनिया के इतिहास में यह पहली बार है जब सौर ऊर्जा का इस्तेमाल ट्रेनों को चलाने के लिए किया जाएगा। इस पावर प्लांट की खास बात यह है कि यहां से 25 हजार वोल्ट की बिजली पैदा होगी जिसे डायरेक्ट रेलवे के ओवरहेड पर ट्रांसफर किया जाएगा और इसकी मदद से ट्रेनों को दौड़ाया जाएगा।



मध्य प्रदेश के बीना में रेलवे की खाली पड़ी जमीन पर बीएचईएल के सहयोग से 1.7 मेगावाट क्षमता वाले सोलर पॉवर प्लांट को तैयार किया गया है। पूरी दुनिया में ऐसा पावर प्लांट नहीं लगा है, जिससे ट्रेन को चलाया जा सके। दुनिया के अन्य रेलवे नेटवर्क, सौर ऊर्जा का उपयोग मुख्य रूप से स्टेशनों, आवासीय कॉलोनियों और दफ्तरों की बिजली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं।

Indian Railways Sets Global Standards: In a one-of-a-kind instance, Railways sets up a Solar Power Plant in Bina in Madhya Pradesh to directly power the Railway Overhead Line. pic.twitter.com/PPdtydjLi4