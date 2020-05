भारतीय रेल के सबसे शक्तिशाली इंजन की प्रतीक्षा खत्म हो गई है। 12000 हॉर्स पावर की शक्ति वाला इंजन अब भारतीय रेलवे के परिचालन में शामिल हो गया है। भारत सबसे तेज रेल लोकोमोटिव का परिचालन करने वाला दुनिया का छठवां देश बन गया है। मंगलवार को मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के साथ-साथ अधिकतम

नई दिल्लीः कोरोना संकट के बीच लागू लॉकडाउन में भारतीय रेल ने बडी़ उपलब्धि हासिल की है। भारतीय रेल के सबसे शक्तिशाली इंजन की प्रतीक्षा खत्म हो गई है। 12000 हॉर्स पावर की शक्ति वाला इंजन अब भारतीय रेलवे के परिचालन में शामिल हो गया है। भारत सबसे तेज रेल लोकोमोटिव का परिचालन करने वाला दुनिया का छठवां देश बन गया है। मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के साथ-साथ अधिकतम 12,000 HP पर चलने में सक्षम फ्रांस की दिग्गज कंपनी अलस्टॉम द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव सोमवार को भारतीय रेलवे के परिचालन में शामिल हो गया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर बताया "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी के मेक इन इंडिया के विजन को आगे बढ़ाते हुए, आज WAG12B (12000 HP) लोको उत्तर प्रदेश के पंडित दीन दयाल उपाध्याय स्टेशन से रवाना हुआ। शक्तिशाली और उच्च गति में सक्षम, लोकोमोटिव भारतीय रेलवे के लिए एक महत्वपूर्ण अतिरिक्त है।"

