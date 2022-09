बेंगलुरु में बारिश बनीं लोगों के लिए आफत, IT कंपनियों के कर्मचारियों ऑफिस जाने के लिए लेना पड़ा ट्रैक्टर का सहारा

नेशनल डेस्कः बेंगलुरु में रात भर हुई मूसालाधार बारिश के कारण सोमवार को कई इलाकों में पानी भर गया और राहत कार्यों के लिए नौकाओं तथा ट्रैक्टरों को लगाना पड़ा, वहीं लोगों ने कथित कुप्रबंधन के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया। शहर में अनेक झील, तालाब और नाले लबालब भरे हैं और निचले इलाकों में घरों में पानी भर गया है जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। भारत के 105 स्टार्ट अप में से 40 स्टार्ट अप सिर्फ बेंगलुरु में हैं।



बाढ़ग्रस्त सड़कों पर गुजरने में और अपने गंतव्यों तक पहुंचने में बेंगलुरु वासियों को बहुत मशक्कत करनी पड़ी। हवाई अड्डा भी जलभराव से अछूता नहीं रहा। अनेक लोगों ने ट्विटर पर अपनी नाराजगी जाहिर की। इसी तरह के एक पोस्ट में एक वीडियो जारी किया गया जिसमें लोगों को शहर के हवाई अड्डे के प्रवेश द्वार पर पानी के बीच में से गुजरते देखा जा सकता है।

Karnataka | Many employees of IT companies use tractors to reach their offices in the Yemalur area of Bengaluru amid waterlogging due to heavy rains



We can't take so many leaves from the office, our work is getting affected. We're awaiting tractors to drop us for Rs 50: Local