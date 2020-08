राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में शुक्रवार को बारिश के बाद लोगों को उमस भरे मौसम से राहत मिली। पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, बारापुला फ्लाईओवर और निजामुद्दीन में बारिश हुई। वहीं कुछ समय की भारी बारिश के बाद दिल्ली की सड़कें एक बार फिर से पानी-पानी हो गईं। जगह-जगह जलभराव के कारण लोगों को काफी

नेशनल डेस्कः राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में शुक्रवार को बारिश के बाद लोगों को उमस भरे मौसम से राहत मिली। पूर्वी दिल्ली, मध्य दिल्ली, बारापुला फ्लाईओवर और निजामुद्दीन में बारिश हुई। वहीं कुछ समय की भारी बारिश के बाद दिल्ली की सड़कें एक बार फिर से पानी-पानी हो गईं। जगह-जगह जलभराव के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। जनपथ और मिंटो ब्रिज समेत कई जगह सड़कें पानी से लबालब दिखीं। वहीं मौसम वैज्ञानिकों ने आकाश में बादल छाए रहने और शाम तक मध्यम बारिश की संभावना जाहिर की है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रह सकता है।

#WATCH Delhi: Waterlogging at Minto bridge underpass after heavy rains. Visuals of traffic being diverted from the submerged road pic.twitter.com/rQABgF9zcz