छोटे से टुकड़े के लिए भाई ने अपने बड़े भाई पर 8 बार चढ़ाया ट्रैक्टर, तमाशबीन लोग बनाते रहे मौत का LIVE Video

नेशनल डेस्क: राजस्थान के भरतपुर में एक शख्स को बेहद दर्दनाक मौत दी। एक बेरहम शख्स ने एक युवक को ट्रैक्टर से कुचलकर मार दिया। इतना ही नहीं बेरहम ने युवक को ट्रैक्टर से 8 बार कुचलकर मार डाला और तमाशबीन बने लोग युवक को बचाने की बजाय उसकी मौत का लाइव वीडियो बनाते रहे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।



राजस्थान के भरतपुर में बुधवार को भूमि विवाद को लेकर झड़प के बाद एक व्यक्ति की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी गई। इसके बाद उसके छोटे भाई को साजिश के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। भरतपुर के पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने एक बयान में कहा कि पीड़ित निरपत गुर्जर के भाई दामोदर गुर्जर ने उसकी हत्या की साजिश रची क्योंकि वह लंबे समय से लंबित भूमि विवाद में दूसरे पक्ष को फंसाना चाहता था। उन्होंने बताया कि परिवार के अन्य सदस्यों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि विवाद अड्डा गांव निवासी बहादुर गुर्जर और निरपत के पिता अतर सिंह गुर्जर के बीच था। बयाना सदर के थाना प्रभारी जयप्रकाश परमार ने बताया कि बुधवार सुबह दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और एक-दूसरे पर हमला कर दिया। पुलिस ने बताया कि झड़प के बाद, पांच लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कहा, दामोदर गुर्जर को बाद में हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई, जिस दौरान उसने जुर्म कबूल किया।





Rajasthan | We got information about a clash between two groups belonging to the Gurjar community in village Adda. When police reached the spot, it was found that during this fight a man came under a moving tractor and died. The tractor driver is being identified. Other injured… pic.twitter.com/WwryWRBXH3 — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) October 25, 2023