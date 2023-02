जब भरे सदन में हुआ गलती का अहसास तो सीएम अशोक गहलोत ने कहा- 'Sorry'

नेशनल डेस्क: राजस्थान विधानसभा में आज उस समय हंगामा हो गया जब मुख्य विपक्षी दल भाजपा के विधायक, राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा अपने बजट भाषण में पुराने भाषण की पंक्तियां पढ़ने का आरोप लगाते हुए 'आसन के समीप’ आ गए।

दरअसल, अशोक गहलोत इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना को पिछले बजट में लागू करने के बावजूद इस बजट भाषण में फिर से पढ़ गए। सदन में हंगाने के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने बजट भाषण रोक दिया और मुख्यमंत्री को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने भरे सदन में अपनी गलती के लिए मांफी भी मांगी। इस दौरान विपक्ष के भारी हंगामे को देखते हुए स्पीकर सीपी जोशी ने भी सदन में सीएम से हुई गलती की माफी मांगी ।

Rajasthan CM Ashok Gehlot ends up reading last year's Budget in the Assembly.🤦‍♂️😂 pic.twitter.com/sW0oxQ8SNi — Rishi Bagree (@rishibagree) February 10, 2023