कांग्रेस नेता और प्रवक्ता राजीव त्यागी का बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। गाजियाबाद में वैशाली सेक्टर-16 में अपने आवास पर एक टीवी डिबेट में भाग लेने के कुछ ही देर बाद त्यागी (52) को दिल का दौरा पड़ा और वह बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कह

नेशनल डेस्कः कांग्रेस नेता और प्रवक्ता राजीव त्यागी का बुधवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। गाजियाबाद में वैशाली सेक्टर-16 में अपने आवास पर एक टीवी डिबेट में भाग लेने के कुछ ही देर बाद त्यागी (52) को दिल का दौरा पड़ा और वह बेहोश हो गए। इसके बाद उन्हें गाजियाबाद के यशोदा अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कहा कि उन्होंने संभवत: अस्पताल के रास्ते में ही दम तोड़ दिया था। त्यागी ने बुधवार दोपहर लगभग 3 बजकर 40 मिनट पर आखिरी ट्वीट किया था कि वह शाम 5 बजे एक टीवी बहस में हिस्सा लेंगे।

This is when #RajivTyagi started feeling unwell during TV Debate.#ArrestSambitPatra pic.twitter.com/DArE0DsTDV