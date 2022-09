नेशनल डेस्क: डॉ. राजीव बहल को शुक्रवार को तीन साल की अवधि के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) का महानिदेशक और स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। बहल वर्तमान में जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) में मातृ, नवजात शिशु पर शोध प्रमुख एवं किशोर स्वास्थ्य सह-नवजात इकाई के प्रमुख हैं।

