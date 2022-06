रक्षा तथा सैन्य सहयोग को विस्तार देंगे भारत-इजरायल, दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने जारी किया 'विजन स्टेटमेंट'

नेशनल डेस्क: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बृहस्पतिवार को अपने इजराइली समकक्ष बेंजामिन गेंट्ज के साथ व्यापक स्तर पर बातचीत की, जिसमें उभरते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य और द्विपक्षीय गठजोड़ को और मजबूत करने पर चर्चा की गई। दोनों पक्षों ने एक ‘विजन स्टेटमेंट' अपनाते हुए रक्षा तथा सैन्य सहयोग को विस्तार देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

Defence Minister Rajnath Singh & Israeli Defence Minister Benjamin Gantz exchange agreements in Delhi



Discussed key issues pertaining to defence cooperation and global & regional scenarios. We place great value on our Strategic Partnership with Israel: Defence Min Rajnath Singh pic.twitter.com/vN6KVAcYVZ