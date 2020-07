पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को सीधे तौर पर चेतावनी दी है। दिल्ली में एक कोविड सेंटर का जायजा लेने पहुंचे रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत हर मोर्चे पर तैयार है। दरअसल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कोविड-19 के मरीजों के इलाज...

नई दिल्लीः पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन को सीधे तौर पर चेतावनी दी है। दिल्ली में एक कोविड सेंटर का जायजा लेने पहुंचे रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत हर मोर्चे पर तैयार है। दरअसल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए बनाए गए 1,000 बिस्तरों वाले स्थाई अस्पताल का दौरा करने पहुंचे थे।



इसी दौरान चीन को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हम हर मोर्चे पर तैयार हैं, चाहे बॉर्डर हो या फिर अस्पताल। तैयारी में हम पीछे नहीं रहते। वहीं, अमित शाह ने ट्वीट किया, “रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी के साथ 250 आईसीयू बिस्तर समेत 1,000 बिस्तर के अस्पताल का दौरा, जिसे डीआरडीओ तथा टाटा सन्स ने रिकॉर्ड वक्त में बनाया है।

Visiting the 1000 Bed Sardar Patel COVID Hospital with 250 ICU Beds built in record time by DRDO & Tata Sons along with Raksha Mantri Shri @rajnathsingh ji. https://t.co/WHvV1wtALe



यह अस्पताल इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास रक्षा मंत्रालय की जमीन पर महज 11 दिन के भीतर बनाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि इस अस्पताल के आईसीयू में 250 बिस्तर हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि इस अस्पताल का संचालन सशस्त्र बलों के कर्मी करेंगे। बता दें कि चीन से चल रहे तनाव को देखते हुए अब एयरफोर्स और आर्मी मिलकर चीन पर नजर रख रही हैं। भारत ने गलवान घाटी में चीन के बराबर ही सैनिक तैनात कर दिए हैं।



चीन से तनातनी के बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और चीन से जुड़े मुद्दों के बारे में बातचीत की। वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी चीन से चल रहे तनाव को देखते हुए ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, 'भारत इस समय बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा है। हम एक साथ कई आतंरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमें जो चुनौतियां मिल रही हैं उसका सामना करने के लिए हमें दृढ़ नि​श्चय करना चाहिए।

India is passing through a crucial moment in the history. We are faced with a number of internal and external challenges. But we should remain resolute in our response to the challenges thrown at us.