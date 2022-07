कन्हैया लाल हत्याकांड में सामने आया नया सीसीटीवी फुटेज, हत्या के बाद अमजद की दुकान में कपड़े बदल यूं भागे थे दोनों आरोपी

नेशनल डेस्क: राजस्थान के उदयपुर में दर्जी कन्हैया लाल हत्याकांड में एक नया सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें आरोपी गौस मोहम्मद और रियाज फरार होते दिखाई दे रहे है। एक न्यूज चैनल के मुताबिक, यह फुटेज 4 बजकर 11 मिनट अजमेर हाइवे के एक पेट्रोल पंप का है जब कन्हैया लाल की हत्या करने के बाद गौस मोहम्मद और रियाज फरार हुए।

इस फुटेज के अनुसार, हत्या के बाद मोहम्मद और रियाज अजमेर हाइवे पर अमजद नाम के एक शख्स के पास गए थे जहां उसकी वेल्डिंग की दुकान में पहले दोनों ने कपड़े बदले और इस बीच एक शख्स उनकी बाइक लेकर पेट्रोल पंप पहुंचा जहां उसने 600 का पेट्रोल भरवाया वहीं, इस शख्स की तस्वीर कैमरे में भी कैद हो गई है।





बता दें कि इस केस की जांत कर रही एनआईए की टीम भी इस पेट्रोल पंप पर पहुंची थी और सीसीटीवी की जांच भी की थी। पेट्रोल डलवाने के बाद वह शख्स वापस अमजद की दुकान पर पहुंचा, जहां पर उसने बाइक गौस मोहम्मद और रियाज सौंप दी इसके बाद दोनों वहां से फरार हो गए। अमजद की दुकान के आसपास के लोगों ने बताया कि दुकान 28 जून से ही बंद है ।

CCTV footage of the 2 jihadis seen running away after killing Kanhiya lal on bike.



Instead of helping him crowd preferred closing shops and running away ... explains all problem with our society ..#KanhaiyaLal pic.twitter.com/yvCsxvw1yT