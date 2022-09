नहीं काम आईं दुआएं, कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का दिल्ली के AIIMS में निधन

नेशनल डेस्क: प्रख्यात हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का बुधवार को दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनके भाई दीपू श्रीवास्तव ने यह जानकारी। राजू 58 वर्ष के थे और 40 दिन से अधिक समय से अस्पताल में भर्ती थे। दिल्ली के एक होटल में व्यायाम करते समय 10 अगस्त को उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। इसके बाद उन्हें अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में भर्ती कराया गया, जहां उनकी ‘एंजियोप्लास्टी' की गई थी। तभी से वह वेंटिलेटर पर थे और होश में नहीं आए।

Comedian Raju Srivastava passes away in Delhi at the age of 58, confirms his family.



He was admitted to AIIMS Delhi on August 10 after experiencing chest pain & collapsing while working out at the gym.



