भारतीय जनता पार्टी के नेता और हाल ही में चुने गए राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती का बृहस्पतिवार को बंगलूरू में निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें हाल ही में मणिपाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वे 55 वर्ष के थे और 18 साल की उम्र में भाजपा की युवा इकाई एबीवीपी से जुड़कर राजनीति की शुरुआत की थी। उन्होंने इसी साल 22 जुलाई को राज्यसभा सांसद के तौर पर...

बेंगलुरूः भारतीय जनता पार्टी के नेता और हाल ही में चुने गए राज्यसभा सांसद अशोक गस्ती का बृहस्पतिवार को बंगलूरू में निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उन्हें हाल ही में मणिपाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। वे 55 वर्ष के थे और 18 साल की उम्र में भाजपा की युवा इकाई एबीवीपी से जुड़कर राजनीति की शुरुआत की थी। उन्होंने इसी साल 22 जुलाई को राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ली थी। भाजपा नेता के निधन पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने शोक जताया और परिवार के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की।

Saddened to hear about the untimely demise of Shri Ashok Gasti ji, Rajya Sabha MP from Karnataka. My condolences to the bereaved family.

Om Shanti!