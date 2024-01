अमेरिका में Tesla कारों से बनाया गया 'राम' नाम, लाइटें और म्यूजिक बजाकर भगवान राम के गानों पर झूमे लोग

ऑटो डेस्क. अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में संपन्न हो चुकी है। इसका जश्न देश के साथ-साथ विदेश में भी जारी है। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के 21 शहरों में कार रैलियां आयोजित की गई हैं। मुख्य रुप से कैलिफोर्निया के सिलिकॉन वैली में भारतीय समुदाय ने एक बड़ी रैली का आयोजन किया। इसमें राम मंदिर की छवि वाले भगवा बैनरों के साथ 1,100 से अधिक भक्तों ने विशाल कार रैली में भाग लिया।



इस दौरान सभी Tesla कारों को खास तरह से पार्क किया गया था, जिससे RAM (राम) शब्द का डिजाइन बनाया गया। Tesla कारों के ओनर्स ने कार में दिए हेडलाइट्स और स्पीकर म्यूजिक के साथ तालमेल बिठाया। सभी टेस्ला मालिकों ने इसका उपयोग भगवान राम को समर्पित एक लोकप्रिय संगीत के साथ सिंक्रनाइज करने के लिए किया। रिपोर्ट के अनुसार, टेस्ला म्यूजिक शो का आयोजन विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका (VHPA) द्वारा किया गया था। बताया जा रहा है कि इसमें 200 से अधिक टेस्ला कार ओनर्स ने इसमें भाग लिया है।

रमे रामे मनोरमे! 🙏🏻



Watch this mesmerizing blend of technology and devotion, the @Tesla light show organized by the Vishwa Hindu Parishad of America.



🛕 Shri Bhaktha Anjaneya Temple, Maryland, USA pic.twitter.com/Wq7CK6vQcc— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) January 21, 2024