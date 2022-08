मोदी सरकार 'राम' के नाम पर 'रावण' की पूजा करती है... अधीर रंजन चौधरी ने अमित शाह पर किया पलटवार

नई दिल्ली: कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा तुष्टिकरण की राजनीति बताने पर आज कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पलटवार किया है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि कांग्रेस मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी की अभूतपूर्व दर का विरोध कर रही है जिसे वे (भाजपा) बर्दाश्त नहीं कर सकती। अधीर रंजन चौधरी ने आगे भाजपा शासित केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार 'राम' के नाम पर 'रावण' की पूजा करती रही है। उनके शासन में लोग पीड़ित हैं। कांग्रेसी नेता वर्तमान सरकार को जनविरोधी और कारपोरेट का समर्थक भी बताया।

