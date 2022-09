‘बीफ’ खाने और ‘ब्रह्मास्त्र’ फिल्म को लेकर रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में प्रवेश करने से रोका

नेशनल डेस्क: बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की कथित टिप्पणियों को लेकर मंगलवार रात बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जमकर उनका विरोध प्रदर्शन किया। उन्हें मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया।

‘बीफ’ खाने और ‘ब्रह्मास्त्र’ फिल्म देखने के बारे में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। इस बीच महाकाल पुलिस थाने के एक अधिकारी ने उक्त घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रदर्शनकारियों को भगाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। वहीं, प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, लाठीचार्ज के बावजूद प्रदर्शनकारियों ने दंपति को मंदिर परिसर में प्रवेश नहीं करने दिया।

