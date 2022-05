SpiceJet पर हुआ रैनसमवेयर अटैक, एयरपोर्ट पर फंसे हजारों यात्रियों का हुआ बुरा हाल

नेशनल डेस्क: विमानन कंपनी स्पाइसजेट की कुछ प्रणालियों पर रैनसमवेयर हमला होने के कारण उसकी उड़ानों के प्रस्थान में बुधवार को देरी हुई और कुछ रद्द कर दी गईं। स्पाइसजेट ने एक बयान में कहा, ‘‘स्पाइसजेट की कुछ प्रणालियों पर मंगलवार रात रैनसमवेयर हमला हुआ, जिससे उड़ानों का संचालन प्रभावित हुआ।''

Operating normally?? We are stuck here since 3 hrs and 45 mins? Neither cancelling nor operating, sitting in the flight not even the airport. No breakfast, no response! pic.twitter.com/dAfdIjzVzH — Mudit Shejwar (@mudit_shejwar) May 25, 2022