नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लौह पुरुष सरदार वल्‍लभ भाई पटेल की 145वीं जयंती के मौके पर देशवासियों को एकता की शपथ दिलाई और एकता दिवस परेड का निरीक्षण भी किया। ‘स्‍टैच्यू ऑफ यूनिटी' पर हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा भी की गई। इस परेड में केंद्रीय रिजर्व सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल, भारतीय-तिब्बत सीमा पुलिस, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवान शामिल हुए।

#WATCH 'Rashtriya Ekta Diwas' parade underway at Kevadia on the occasion of birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel pic.twitter.com/bLaVcEUzKT