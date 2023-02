नीतीश के बयान पर रविशंकर का पलटवार, बोले- लालू जी के चक्कर में फंस गए हैं, बिहार तो उनसे संभल नहीं रहा

नेशनल डेस्कः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बयान इन दिनों राजनीति के गलियारों में तेजी से वायरल हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने बयान देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस साथ आ जाए तो बीजेपी को 100 सीटों पर रोका जा सकता है। सीएम नीतीश के बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधा है।



रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश कुमार बाबू देवगौड़ा या इंद्र कुमार गुजराल बनना चाहते हैं, वो नहीं देख रहे हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिहार तो उनसे संभलता नहीं। कांग्रेस उन्हें भाव नहीं दे रही है। इसके बाद भी लालू जी के चक्कर में फंस गए हैं और रात में सपने देखने लगे हैं।

#WATCH |What has happened to Bihar CM Nitish Kumar? He isn't able to handle Bihar, the state is in trouble. There is chaos in his party. Congress isn't giving him any lift. Nitish ji, you want to become like Deve Gowda or Inder Kumar Gujral (former PMs)?:BJP's Ravi Shankar Prasad pic.twitter.com/TNyh9D2ozO — ANI (@ANI) February 19, 2023