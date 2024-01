Republic Day 2024: तिरंगे के रंग में रंगे बाबा महाकाल, ढोल-नगाड़ों व शंखनाद के साथ की गई भस्म आरती

नेशनल डेस्क: मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के महाकालेश्वर मंदिर में बाबा महाकाल को शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर भस्म आरती के दौरान तिरंगे से सजाया गया। 'भस्म आरती' यहां का एक प्रसिद्ध अनुष्ठान है। यह ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सुबह लगभग 3:30 से 5:30 बजे के बीच किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भस्म आरती में शामिल होने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

#WATCH | Ujjain, Madhya Pradesh: The Baba Mahakaleshwar shivling was decorated with a tricolour after the Bhasma Aarti on the occasion of the 75th Republic Day. pic.twitter.com/PBL3cozL4F — ANI (@ANI) January 26, 2024