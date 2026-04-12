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प्रवासी मजदूरों की घर वापसी से उद्योगों में श्रमिक संकट, गैस कमी और वैश्विक हालात बने वजह

Edited By Updated: 12 Apr, 2026 11:04 AM

return of migrant workers home gas shortages and global conditions cited as ca

National Desk: कोविड लॉकडाउन के समय जैसी तस्वीर एक बार फिर देखने को मिल रही है। देश के अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले प्रवासी मजदूर डर और अनिश्चितता के कारण अपने गांव लौट रहे हैं। इस बार वजह है गैस (LPG) की संभावित कमी और अंतरराष्ट्रीय...

National Desk: कोविड लॉकडाउन के समय जैसी तस्वीर एक बार फिर देखने को मिल रही है। देश के अलग-अलग औद्योगिक क्षेत्रों में काम करने वाले प्रवासी मजदूर डर और अनिश्चितता के कारण अपने गांव लौट रहे हैं। इस बार वजह है गैस (LPG) की संभावित कमी और अंतरराष्ट्रीय हालात। इससे उद्योगों में कामकाज पर असर पड़ रहा है।

"30-35% तक मजदूर वापस नहीं आए हैं, जिससे काम प्रभावित हो रहा"
रेलवे स्टेशनों पर इकट्ठा होकर अपने घर लौटते प्रवासी मजदूरों की तस्वीरें फिर सामने आ रही हैं। हालांकि इस बार यह उतना खुलकर नहीं दिख रहा, लेकिन असर साफ नजर आ रहा है। ईरान युद्ध की वजह से गैस की कमी का डर और अमेरिका के बढ़े हुए टैक्स (टैरिफ) के कारण मजदूर अपने गांव लौट रहे हैं। चेन्नई, कोयंबटूर और अमृतसर जैसे औद्योगिक शहरों में उद्योगपतियों ने मजदूरों की कमी को लेकर चिंता जताई है। खासकर कपड़ा, इंजीनियरिंग और हैंड टूल्स जैसे सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों की भारी कमी हो रही है। टेक्सटाइल कंपनी के एक अधिकारी ने बताया कि होली के बाद 12-18% मजदूर वापस नहीं लौटे। वहीं पंजाब के उद्योगपतियों का कहना है कि 30-35% तक मजदूर वापस नहीं आए हैं, जिससे काम प्रभावित हो रहा है। पिछले साल अमेरिका के टैरिफ बढ़ने से निर्यात पहले ही कम हो गया था। अब पश्चिम एशिया के तनाव ने मजदूरों का भरोसा और कम कर दिया है। कई मजदूरों को डर है कि आगे काम कम हो सकता है, इसलिए वे अपने गांव में ही काम ढूंढ रहे हैं।

चेन्नई और कोयंबटूर में भी स्थिति गंभीर
उद्योग संगठनों का कहना है कि 5-7% मजदूर गैस की समस्या के कारण वापस नहीं आए। कंपनियों ने सरकार से मांग की है कि मजदूरों के लिए बेहतर रहने की व्यवस्था की जाए, ताकि वे वापस काम पर आ सकें। चेन्नई और कोयंबटूर में भी स्थिति गंभीर होती जा रही है। यहां छोटे उद्योगों में काम करने वाले कई मजदूर बिहार, यूपी, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल से आते हैं। अब इनकी कमी से उत्पादन पर असर पड़ रहा है।

तमिलनाडु सरकार ने गैस सप्लाई सुधारने के दिए निर्देश
एक ऑटो पार्ट्स कंपनी में पहले 25-30 मजदूर काम करते थे, जो अब घटकर 15 रह गए हैं। मजदूरों का कहना है कि उन्हें गैस नहीं मिलेगी, इसलिए वे गांव में रहकर पारंपरिक ईंधन का इस्तेमाल करना बेहतर समझते हैं। कुछ कंपनियों ने वैकल्पिक खाना बनाने की व्यवस्था की है, जिससे वे अपने मजदूरों को रोकने में सफल रही हैं। तमिलनाडु सरकार ने स्थिति को देखते हुए गैस सप्लाई सुधारने के निर्देश दिए हैं। अनुमान है कि कोयंबटूर से करीब 2 लाख मजदूर होली के समय अपने घर गए थे, जिनमें से कई अभी तक वापस नहीं आए हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, दक्षिण और पश्चिम तमिलनाडु में 10-20% मजदूर अभी भी काम पर नहीं लौटे हैं। इससे फैक्ट्रियों में उत्पादन प्रभावित हो रहा है और एक मजदूर को दो-दो मशीनें संभालनी पड़ रही हैं।

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