अनोखी नौकरी का गजब ऑफर, सिर्फ घूमने-फिरने के मिलेंगे 95 लाख रुपए

रिचर्ड ब्रैनसन के वर्जिन ग्रुप ने छह महीने दुनिया घूमकर वीडियो बनाने के लिए 'हेड ऑफ यस' की भूमिका निकाली थी। अमेरिकी उम्मीदवार को 95 लाख और ब्रिटिश उम्मीदवार को 91 लाख रुपये मिलने थे। लाखों फॉलोअर्स जरूरी नहीं थे, लेकिन आवेदन केवल अमेरिका-ब्रिटेन के...

London: दुनिया घूमने के लिए लोग अपनी जमा-पूंजी खर्च करते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए कि कोई कंपनी आपको छह महीने तक घूमने के पैसे दे! वर्जिन ग्रुप ने 'हेड ऑफ यस' नाम से ऐसी ही एक विशेष भूमिका निकाली थी। इसमें चुने गए व्यक्ति को दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में जाकर नए अनुभव लेने थे और उन अनुभवों को वीडियो, तस्वीरों और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों तक पहुंचाना था। यह भूमिका वर्जिन के यात्रा और आतिथ्य से जुड़े अनुभवों को लोगों के सामने पेश करने के लिए तैयार की गई थी। चयनित व्यक्ति को कंपनी के होटल, क्रूज और अन्य यात्रा सुविधाओं का अनुभव करना था। इसके बाद उन अनुभवों को रोचक कहानियों के रूप में साझा करना था। यह छह महीने का कार्यक्रम जनवरी 2027 से शुरू होना निर्धारित था।

अमेरिकी उम्मीदवार को 95 लाख, ब्रिटिश को 91 लाख रुपए

इस अनोखी भूमिका के लिए भुगतान भी आकर्षण का बड़ा हिस्सा था। अमेरिका में रहने वाले चयनित उम्मीदवार को छह महीने के लिए 1 लाख डॉलर यानी करीब 95 लाख रुपये दिए जाने थे। वहीं, ब्रिटेन के उम्मीदवार के लिए 75 हजार पाउंड यानी लगभग 91 लाख रुपये का भुगतान तय था। यह रकम छह महीने की साझेदारी के लिए थी, न कि सालाना वेतन। यात्रा से जुड़े खर्च भी कंपनी की ओर से वहन किए जाने थे। यानी चयनित व्यक्ति को घूमने के साथ अपने अनुभवों को साझा करने के लिए भुगतान मिलता।

कहानी सुनाने का हुनर जरूरी

आमतौर पर कंटेंट क्रिएटर से जुड़ी नौकरियों में सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या और पुराने काम को काफी महत्व दिया जाता है। लेकिन वर्जिन ग्रुप ने इस भूमिका के लिए अलग सोच रखी थी। कंपनी ने साफ किया था कि उम्मीदवार का पेशेवर कंटेंट क्रिएटर होना या सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स होना जरूरी नहीं है। कंपनी ऐसे व्यक्ति की तलाश में थी, जिसके भीतर रचनात्मकता हो, नए अनुभव लेने का उत्साह हो और अपनी कहानी दिलचस्प अंदाज में सुनाने की क्षमता हो। उम्मीदवार को अपने जीवन का ऐसा अनुभव साझा करना था, जब उसने किसी नए अवसर, चुनौती या रोमांचक काम के लिए 'हां' कहा हो और उस फैसले ने उसकी जिंदगी में कोई बदलाव लाया हो।

रिचर्ड ब्रैनसन ने भी साझा किया था नौकरी का ऑफर

वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रैनसन ने भी सोशल मीडिया पर इस अवसर की जानकारी साझा की थी। यह कोई लॉटरी या इनाम जीतने का मौका नहीं था, बल्कि चयन प्रक्रिया के जरिए मिलने वाली छह महीने की भुगतान वाली साझेदारी थी। इसमें चुने गए व्यक्ति को वर्जिन के विभिन्न यात्रा अनुभवों को करीब से जानना और उन्हें अपने अंदाज में दुनिया के सामने पेश करना था।

आवेदन की शर्तें

इस नौकरी के लिए आवेदन का तरीका भी सामान्य भर्तियों से अलग था। उम्मीदवारों को पारंपरिक बायोडाटा भेजने के बजाय एक छोटा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करना था। आवेदन के लिए ये शर्तें रखी गई थीं:

अपने जीवन का कोई रोमांचक या यादगार अनुभव चुनना था।

उस अनुभव पर एक छोटा वीडियो तैयार करना था।

वीडियो को इंस्टाग्राम, यूट्यूब या टिकटॉक पर साझा करना था।

पोस्ट के साथ #HeadOfYes हैशटैग लगाना था।

पोस्ट में @Virgin को टैग करना था।

सोशल मीडिया प्रोफाइल सार्वजनिक रखनी थी, ताकि कंपनी की टीम वीडियो देख सके।

कंपनी ऐसे वीडियो देखना चाहती थी, जिनसे उम्मीदवार का व्यक्तित्व, रचनात्मकता और कहानी सुनाने का अंदाज सामने आए।

कौन कर सकता था आवेदन?

इस नौकरी के लिए उम्र और निवास से जुड़ी शर्तें भी थीं। उम्मीदवार की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए थी। आवेदन का अवसर अमेरिका और ब्रिटेन के पात्र निवासियों के लिए था। वर्जिन ग्रुप के कर्मचारी इस चयन प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते थे। इसका मतलब है कि भारत में रहने वाले लोग इस भर्ती के लिए सीधे आवेदन नहीं कर सकते थे। केवल भारतीय नागरिकता के आधार पर पात्रता नहीं मिलती थी। वर्जिन ग्रुप की इस भूमिका के लिए आवेदन 9 सितंबर 2026 को शुरू हुए थे। आवेदन की अंतिम तारीख 20 अक्टूबर 2026 को अमेरिका के पूर्वी समयानुसार रात 11 बजकर 59 मिनट निर्धारित की गई थी।अब 3 नवंबर 2026 तक यह समयसीमा समाप्त हो चुकी है और इस भर्ती के लिए नए आवेदन नहीं किए जा सकते। यह ऑफर भले ही घूमने के शौकीनों के लिए किसी सपने जैसा रहा हो, लेकिन इसकी पात्रता अमेरिका और ब्रिटेन तक सीमित थी।

