‘भाई उर्वशी बुला रही है’ फैंस ने ऋषभ पंत को स्टेडियम में छेड़ा तो मिला ये करारा जवाब,  देखें वायरल वीडियो

नेशनल डेस्क: टी20 वर्ल्ड कप 2022 को लेकर इन दिनों हर भारतीय बेह उत्सुक है। वहीं भारत अपने हर मैच में शानदार प्रदर्शन कर रही है। जिसके चलते भारत टी20 वर्ल्ड कप 2022 के सेमीफाइनल में चला गया है और ऐसे में उसका मुकबाला इंग्लैंड से होने वाला है।

वहीं दूसरी ओर फैंस भी अपने पसंदीदा क्रिकेटर को देखने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए स्टेडियम में भर भर कर पहुंच रहे है। इस बीच विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है जिसमें उनके कुछ फैंस उन्हें अभिनेत्री उर्वशी रौतेला को लेकर तंज कस रहे है।

Just imagine if this had happened with any female cricketer 🤫.



More power to Rishabh pant,love u 3000 🔥 pic.twitter.com/Sg2T4Hi6VG — Rishabh pant fans club (@rishabpantclub) November 7, 2022