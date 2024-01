ट्रेन की बोगी लेकर जा रहे ट्रक का हुआ ब्रेक फेल, भयानक एक्सीडेंट

नेशनल डेस्क: बिहार के भागलपुर में रविवार को एक ट्रक और ट्रेन की सड़क दुर्घटना हुई। सिल्क सिटी में ट्रेन कोच ले जा रहा एक ट्रक के ब्रेक फेल हो गया जिससे ट्रक का भयानक एक्सीडेंट हो गया। इस वजह से वहां भीषण जाम भी लगगया।

पुलिस के मुताबिक हादसा भागलपुर रेलवे स्टेशन के पास हुआ। उन्होंने बताया कि ट्रेन के डिब्बे को एक ट्रक पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा था तभी यह हादसा हुआ. गाड़ी लोहिया पुल की रेलिंग से टकरा गई।

VIDEO | Truck carrying a train coach meets with accident in Bhagalpur, Bihar; none injured. More details are awaited. pic.twitter.com/49fgeZ4T2F — Press Trust of India (@PTI_News) December 31, 2023