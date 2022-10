VIDEO भारी बारिश से डूबी बेंगलुरु की सड़कें...बहती नजर आईं गाड़ियां, येलो अलर्ट जारी

नेशनल डेस्क: कर्नाटक के बेंगलुरु में बुधवार रात भारी बारिश होने के कारण जलभराव होने, पेड़ गिरने तथा कुछ बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की घटनाएं सामने आईं और कई हिस्सों में बिजली गुल हो गई। शहर के मध्य, दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बुधवार की रात आंधी चली। शेषाद्रिपुरम के पास मेट्रो की दीवार ढह गई, जिससे कई कार और बाइक क्षतिग्रस्त हो गईं।

शहर के विभिन्न हिस्सों में कई निचले इलाकों और अंडरपास में जलभराव होने की खबरें मिली हैं, जिससे यातायात अवरुद्ध हो गया और सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान बारिश होने या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है।

मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। शहर में पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है। पिछले महीने आई बाढ़ से शहर में बड़े पैमाने पर संपत्तियों को नुकसान पहुंचा था और कई कार्यालयों ने अपने कर्मचारियों को घर से काम करने का निर्देश दिया था।

