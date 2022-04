भाजपा सांसद रूपा गांगुली ने राज्यसभा की सदस्यता से सेवानिवृत्त होने के बाद दिल्ली में 72 निवर्तमान राज्यसभा सदस्यों के विदाई समारोह में एक गीत गाया। गांगुली ने इस दौरान फरिदा खानम का गाना आज जाने की जिद न करो... गीत गाया।

नेशनल डेस्क: भाजपा सांसद रूपा गांगुली ने राज्यसभा की सदस्यता से सेवानिवृत्त होने के बाद दिल्ली में 72 निवर्तमान राज्यसभा सदस्यों के विदाई समारोह में एक गीत गाया। गांगुली ने इस दौरान फरिदा खानम का गाना आज जाने की जिद न करो... गीत गाया। दरअसल, गुरुवार को राज्यसभा के 72 सदस्य रिटायर हुए हैं। इस मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उनके लिए विदाई समारोह का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उच्च सदन के सदस्यों के विदाई समारोह में प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति एम वैंकेया नायडू सहित तमाम नेतागण शामि हुए थे।

#WATCH BJP MP Roopa Ganguly sings a song at the farewell ceremony of the 72 outgoing Rajya Sabha members, in Delhi as she retires from the membership of Rajya Sabha. pic.twitter.com/eexjZ4xl9B