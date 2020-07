दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज रोजगार बाजार नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए अब दिल्ली में रोजगार ढूढने वालों के लिए सुविधा होगी...

नई दिल्ली/डेस्क। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज 'रोजगार बाजार' नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के जरिए अब दिल्ली में रोजगार ढूढने वालों के लिए सुविधा होगी। वहीं जिन व्यापारियों को कर्मचारियों की जरूरत है वो लोग भी इस पोर्टल पर रजिस्टर कर सकते हैं जिससे उन्हें कर्मचारी मिलने में सहायता होगी।

ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और श्रम मंत्री गोपाल राय ने इस पोर्टल के विषय में जानकारी दी। इस पोर्टल पर लॉगइन करने के लिए गूगल पर जाकर jobs.delhi.gov.in सर्च करें। इसके बाद इसमें अपने डिटेल फिल करके खुद को रजिस्टर करें। नौकरी ढूढंने वाले और नौकरी देने वाले दोनो की सुविधा के लिए ये पोर्टल बनाया गया है।

We are launching 'Rozgaar Bazaar' today to bring Delhi's job seekers and employers on one platform. It will give a boost to the jobs market and the economy | LIVE https://t.co/MIjgsPPIxK