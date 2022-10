आमिर खान-कियारा के शादी वाले विज्ञापन पर मचा बवाल, अग्निहोत्री बोले-फिर कहते हैं हिंदू ट्रोलिंग कर रहे हैं

नेशनल डेस्क: 'एयू बैंक इंडिया' के एक विज्ञापन को करके अभिनेता आमिर खान और अभिनेत्री कियारा आडवाणी विवादों में आ गए हैं। दरअसल विज्ञापन में शादी की परंपरा के विपरीत प्रथा को दिखाए जाने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विज्ञापन में खान और आडवाणी को नवविवाहित जोड़े के रूप में अपनी शादी से लौटते हुए दिखाया गया है और चर्चा की जा रही है कि वे दोनों विदाई के दौरान नहीं रोए थे।

I just fail to understand since when Banks have become responsible for changing social & religious traditions? I think @aubankindia should do activism by changing corrupt banking system.

Aisi bakwaas karte hain fir kehte hain Hindus are trolling. Idiots.pic.twitter.com/cJsNFgchiY — Vivek Ranjan Agnihotri (@vivekagnihotri) October 10, 2022