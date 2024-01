विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सेंट पीटर्सबर्ग में रबीन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर बने स्कूल का किया दौरा

इंटरनेशनल डेस्क. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में नोबेल पुरस्कार विजेता महान साहित्यकार रबीन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर स्थापित एक स्कूल का दौरा किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।



जयशंकर ने स्कूल के दौरे का एक वीडियो 'एक्स' पर साझा करते हुए लिखा- सेंट पीटर्सबर्ग में गुरुदेव रबीन्द्रनाथ ठाकुर जी के नाम से जाने वाले विद्यालय, 653 का भ्रमण कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई। भारत के प्रति उनका अनुराग वास्तव में मन को छू लेने वाला था। खुद ही देखिए। वीडियो में भारतीय और रूसी पारंपरिक पोशाक पहने छात्र-छात्राओं को जयशंकर का स्वागत करते हुए देखा जा सकता है। उन्हें रूस का एक पारंपरिक व्यंजन भी पेश किया गया। जयशंकर ने स्कूल में स्थापित टैगोर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

सेंट पीटर्सबर्ग में गुरुदेव रबीन्द्रनाथ ठाकुर जी के नाम से जाने वाले विद्यालय, #653 का भ्रमण कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई। भारत के प्रति उनका अनुराग वास्तव में मन को छू लेने वाला था। ख़ुद ही देखिए। Delighted to visit the School #653 named after Gurudev Rabindranath Tagore in St.… pic.twitter.com/pjkF346IcP — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) December 29, 2023

Good to meet Governor of St. Petersburg Alexander Beglov this evening.



Appreciate the support extended to promoting economic cooperation and people to people exchanges between India and Russia. pic.twitter.com/Su0feY177Y— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) December 28, 2023