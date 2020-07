साल 2020 कांग्रेस के लिए कई संकट लेकर आया है। पहले मध्य प्रदेश में और अब राजस्थान में शह मात का खेल चल रहा है। वैसेे तो पार्टी All is well का नारा दे रही है लेकिन राजस्थान की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। पायलट ने कुछ ऐसा झटका दिया कि राजस्थान ही नहीं दिल्ली भी हिल गई। कांग्रेस के दिग्गज नेता इस तूफान को रोकने को ​कोशिश तो कर रहे हैं...

नेशनल डेस्क: साल 2020 कांग्रेस के लिए कई संकट लेकर आया है। पहले मध्य प्रदेश में और अब राजस्थान में शह मात का खेल चल रहा है। वैसेे तो पार्टी All is well का नारा दे रही है लेकिन राजस्थान की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। पायलट ने कुछ ऐसा झटका दिया कि राजस्थान ही नहीं दिल्ली भी हिल गई। कांग्रेस के दिग्गज नेता इस तूफान को रोकने को ​कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन यह थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। राजस्थान के इन सियायी तूफान ने सोशल मीडिया पर भी खूब हलचल मचा दिया है। लोग इस ड्रामे के जमकर मजे ले रहे हैं। देखें सचिन पायलट की लड़ाई में कांग्रेस की किस तरह शामत आई।