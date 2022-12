salute- बर्फीली हवाएं और -32 डिग्री सेल्सियस पारा...फिर भी हौंसले बुलंद हैं हमारे 'सियाचिन शूरवीरों' के

नेशनल डेस्क: पूरा उत्तर भारत इस समय कोहरे और शीत लहर की चपेट में है। कंपकपा देने वाली इस ठंड में जहां लोग अपने घरों से बाहर निकलने पर भी कतरा रहे हैं वहीं हमारे सेना के जवान देश की रक्षा के लिए डटे हुए हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा वॉर जोन यानि सियाचिन ग्लेशियर (Siachen Glacier) जहां पर दिन के समय पारा -21 और रात में -32 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहां पर भारतीय सेना के जवान 16 से 22 हजार फीट तक तैनात रहते हैं। हमारे सियाचिन के शूरवीर इस हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में भी पीछे नहीं हटते और भीषण बर्फबारी के बीच डटे हुए हैं।

Indian Army at the world's highest battlefield - The Siachen Glacier. Salute and respect to the brave soldiers of the Indian Army who protect us. Jai Hind🇮🇳 #IndianArmy #HeroesInUniform pic.twitter.com/2veKIxvRF3 — RAJPUTANA RIFLES (@rajrifofficial) December 23, 2022