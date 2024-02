Sandeshkhali Violence: भाजपा अध्यक्ष मजूमदार पर लाठीचार्ज, हुए घायल, ले जाया गया अस्पताल (VIDEO)

नैशनल डैस्क : संदेशखाली हिंसा के खिलाफ उत्तर 24 परगना के बशीरहाट में एसपी दफ्तर के बाहर धरना-प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्च कर दिया। इस दौरान पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार गंभीर रूप से घायल हो गए। धरना-प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पहले बैरिकेड तोड़ा। तब पुलिस ने उन्हें जब रोकने की कोशिश की तो दोनों पक्षों में खतरनाक झड़प हो गई। इसी दौरान सुकांत मजूमदार भी घायल हो गए।

#WATCH | Basirhat, North 24 Parganas | West Bengal BJP president Sukanta Majumdar taken to Basirhat multi-facility hospital after he was injured during Police lathi charge as a scuffle broke out between Police and party workers. pic.twitter.com/po3P6eSGtB — ANI (@ANI) February 14, 2024

ले जाया गया अस्पताल



पुलिसकर्मी मजूमदार को वापस उसी होटल में ले जाने की कोशिश कर रहे थे जहां से वह निकले थे, लेकिन बात बिगड़ गई। मजूमदार को बशीरहाट मल्टी-फैसिलिटी अस्पताल ले जाया गया। उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाकर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को काबू में करने के लिए पानी की बौछार किया। भाजपा समर्थकों का कहना है कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया है, जिसमें कई समर्थक घायल हुए। पुलिस ने बताया कि मजूमदार को इलाज के लिए पुलिस वाहन से अस्पताल ले जाया जा रहा है।

#WATCH | Basirhat, North 24 Parganas | West Bengal BJP president Majumdar injured as Police resorted to lathi charge and a scuffle broke out between Police and party workers. The Police personnel were trying to take Majumdar back to the hotel from where he had left.



He is being… pic.twitter.com/IsUpbDyayx