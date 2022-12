तलाक की खबरों के बीच बेटे से मिलने दुबई पहुंचे शोएब मलिक, देखें वीडियो

नेशनल डेस्क: भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में है। दरअसल, सानिया और उनके पति पाकिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर शोएब मलिक के बीच तलाक की खबरें चल रही है। ऐसे में दोनों का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

Good father son time & long drive before flying to Lanka Premier League...

Btw we had our belts on during the drive, make sure you all fasten seat belts too... pic.twitter.com/HvtPUrtObD — Shoaib Malik 🇵🇰 (@realshoaibmalik) December 4, 2022