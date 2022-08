VIDEO:  ED हिरासत में संजय राउत, फूट फूटकर रोई मां, गले लगाया, आरती उतारी- जानें गिरफ्तारी के दौरान और क्या-क्या हुआ

मुंबईः पात्रा जमनी चॉल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिवसेना सांसद संजय राउत को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। इससे पहले ED ने संजय राउत के घर पर करीब 9 घंटे तक छापेमारी की, जिसमें 11.5 लाख रुपये नकद जब्त किए गए।



इस दौरान जब ED ने संजय राउत को अपनी हिरासत में लिया तो उनकी मां काफी भावूक हो गई औऱ वह बेटे संजय राउत के गले लग खूब रोई जिसाक एक वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में राउत को ईडी कार्यालय जाने से पहले अपनी मां को गले लगाते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में देखा जा सकता है, 60 वर्षीय शिवसेना नेता की मां उनका तिलक करती हैं, फिर उनकी आरती उतारती हैं। संजय राउत बैठकर मां का आशीर्वाद लेते हैं और फिर मां को गले लगाते हैं।

Mumbai | Earlier visuals from the residence of Shiv Sena leader Sanjay Raut, when he was taken to the ED office after being detained by the officials, yesterday (31.07) pic.twitter.com/5dQVqBMJ0s