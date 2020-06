गृह मंत्री अमित शाह लगातार दूसरे दिन आज दिल्ली में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए सर्वदलीय बैठक की है...

नई दिल्ली/डेस्क। दिल्ली (Delhi) में बढ़ते कोरोना संक्रमितों की संख्या को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। जिसमें दिल्ली की सत्ताधारी पार्टी आप,बीजेपी और कांग्रेस के नेता हिस्सा लिये है। जहां आप की तरफ से संजय सिंह ने हिस्सा लिया। तो वहीं बीजेपी की तरफ से आदेश गुप्ता और रामवीर सिंह बिधूड़ी उपस्थित हुए। जबकि कांग्रेस के तरफ से प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी ने अपनी चिंता प्रकट की। इस बैठक से निकलने के बाद आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि दिल्ली में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई को तेज करेंगे। जिसके लिये केंद्र सरकार के तरफ से 2000 नए बेड उपलब्ध कराये जाएंगे। तो वहीं दिल्ली सरकार 1900 बेड बढ़ाने पर विचार कर रही है। जबकि निजी अस्पतालों में 1,178 ​बेड को जल्द ही बढ़ाये जाएंगे।

दूसरी तरफ बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि गृह मंत्री के साथ चर्चा बहुत ही उपयोगी रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी के तरफ से कोरोना टेस्टिंग के चार्ज 50 प्रतिशत कम होनी चाहिये। जिससे गृह मंत्री ने स्वीकार कर लिया।

इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दिल्ली में 20 जून से 18,000 टेस्ट प्रतिदिन कराये जाएंगे। दिल्ली में बढ़ते संक्रमितों की संख्या को देखते हुए इसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। इससे पहले रविवार को ही गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक की थी।

In the all-party meeting, BJP demanded that 50% charges should be waived off on testing. This demand has been approved by Union Home Minister Amit Shah: Delhi BJP Chief, Adesh Kumar Gupta pic.twitter.com/okDUCJq2Kv