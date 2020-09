अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स एंगल को लेकर जांच का सिलसिला जारी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ साथ कई बड़ी अदाकाराओं के नाम ड्रग्स कनेक्शन में सामने आए हैं। इसी कड़ी में दीपिका पादुकोण नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) SIT कार्यालय पहुंच गई ​है। एक्ट्रेस सारा अली खान और

नेशनल डेस्क: अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से जुड़े ड्रग्स एंगल को लेकर जांच का सिलसिला जारी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण के साथ साथ कई बड़ी अदाकाराओं के नाम ड्रग्स कनेक्शन में सामने आए हैं। इसी कड़ी में दीपिका पादुकोण नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) SIT कार्यालय पहुंच गई ​है। एक्ट्रेस सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है।

Mumbai: Actor Deepika Padukone arrives at Narcotics Control Bureau (NCB) SIT office.



She has been summoned by Narcotics Control Bureau to join the investigation of a drug case, related to #SushantSinghRajputDeathCase. pic.twitter.com/kzxaHGvXFl