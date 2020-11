नेशनल डेस्क: आंध्र प्रदेश में सोमवार यानि कि 2 नवंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना नियमों का ध्यान रखते हुए 9वीं से 12वीं क्लास तक स्कूल खोलने के आदेश दिए हैं। आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी निलम सवाहनी ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्कूल सोमवार से फिर खुलने जा रहे हैं, हालांकि स्कूल सिर्फ आधे दिन (Half Day) के लिए खोले जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि सरकार रोट्रेट सिस्टम के साथ कॉलेज भी खोलने जा रही है। वहीं 6वीं, 7वीं और 8वीं की क्लास 23 नवंबर से शुरू होंगी। सभी क्लासें सिर्फ हॉफ डे के लिए चलेंगी। वहीं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवी ( 1st, 2nd, 3rd, 4th and 5th standards)की क्लासें 14 दिसंबर से शुरू होंगी और केवल वैकल्पिक दिनों के लिए आयोजित की जाएंगी। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि यह अधिसूचना सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के लिए, प्रेस वक्तव्य के अनुसार लागू है।

Stories You May Like