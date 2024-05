भाजपा मुख्यालय पर सुरक्षा बढ़ाई गई, 11 से 2 बजे तक बंद रह सकता है DDU मार्ग...ट्रैफिक एडवाइजरी जारी

नेशनल डेस्क: दिल्ली पुलिस ने रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विरोध मार्च के आह्वान से पहले यहां भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एक एडवाइजरी भी जारी की और लोगों को आईपी मार्ग, मिंटो रोड और विकास मार्ग पर न जाने की सलाह दी है।

No permission has been sought and they will not be allowed to march (towards BJP headquarters): Delhi Police on AAP's call for protest outside BJP headquarters today https://t.co/hQ9frdt7Z8 — ANI (@ANI) May 19, 2024